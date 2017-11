Sterke heropleving van het handelscentrum van Halle

Het Halse handelscentrumkent een sterke heropleving. De jonste maanden openden heel wat nieuwe zaken de deuren en de nabije toekomst ziet er rooskleurig uit. Dat is opmerkelijk omdat in heel wat andere steden de leegstand juist toeneemt.

De handelaarsvereniging Verenigde Handelaars Halle is bijzonder blij met de recente evolutie. De voorbije maanden openden in het centrum maar liefst 15 nieuwe winkels en horecazaken de deuren en in de volgende maanden gaan er nog een paar volgen. Het aanbod en de verscheidenheid worden dus alsmaar groter, zo zullen er binnenkort in Halle maar liefst 20 nieuwe zaken zijn.

Volgens de Verenigde Handelaars Halle zijn er een paar oorzaken die het succes verklaren. Zo werd de Basiliekstraat onalngs heraangelegd en is datzelfde het geval voor de Beestenmarkt, die begin december zal afgewerkt zijn. Bovendien kende Halle de jongste jaren een grote toename van de bevoking, binnekort wordt wellicht de kaap van de 40.000 inwoners overschreden.

En er is nog meer goed nieuws op komst. Zo werd een nieuw logo onthuld en er werd een communicatiebureau ingeschakeld om Halle als winkelstad te promoten. De slagzin van de promocampagne luidt 'Ik winkel in Halle'. De komende weken wil men het logo meer bekendheid geven bij de bevolking.