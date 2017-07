Sterke stijging aantal geboortes Vlaams-Brabant

De cijfers over 2016 staan te lezen op de website van Kind en Gezin, dat ieder jaar nauwkeurige geboortecijfers bekendmaakt. In 2016 registreerde Kind en Gezin in Vlaanderen in totaal 66.803 geboortes. Dat zijn er 552 of 0,8 % meer dan het jaar voordien. Na een periode van 5 jaar opeenvolgende dalingen, is er nu dus weer een lichte toename van het aantal geboortes merkbaar.

De stijging van het aantal geboortes doet zich voor in 4 van de 5 Vlaamse provincies. Alleen Oost-Vlaanderen kent een daling van 1,5 %. De stijging is het sterkst in West-Vlaanderen (+ 2,6 %), gevolgd door Vlaams-Brabant, met een stijging van 1,7 %.