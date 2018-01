Sterke stijging van aantal fietsers op onze fietssnelwegen

Tussen Herent en Leuven werden langs de fietssnelweg F3 in 2017 226.543 fietsbewegingen gemeten, dat is een stijging van 30,9 % in vergelijking met 2013. Ook in Erps-Kwerps is er sprake van een toename van 40 %, terwijl in Nossegem dan weer een lichte daling van 2,4 % gemeten werd.

Langs de F20 ter hoogte van de sluis van Ruisbroek werden in de periode september-november 2017 58.700 fietsbewegingen genoteerd. Dat is een stijging van 15,6 % in vergelijking met het jaar voordien.

De cijfers komen uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-va) op een schriftelijke vraag van Michel Doomst (CD&V).