Sterrebeek geeft overwinning nog uit handen tegen Diest: 3-3

In de derde amateurklasse B van het voetbal heeft Sterrebeek 3-3 gelijk gespeeld tegen Diest. De thuisploeg wilde absoluut punten pakken en dat is maar deels gelukt. Vooral het doelpunt in blessuretijd van de bezoekers laat een wrange nasmaak achter.

Diest stond voor de match met maar 2 punten meer in de rangschikking dan Sterrebeek, het nummer 12. Sterrebeek wilde absoluut punten pakken en de negatieve spiraal doorbreken. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en al na 2 minuten stond het 1-0 via Benlouafi. Vergauwen dikte aan tot 2-0. Een goed begin voor Sterrbeek, al tekende Matuta na tien minuten al voor de aansluitingstreffer: 2-1. Op het halfuur bracht Kevin Janssens de score zelfs in evenwicht via een mooie vrije trap: 2-2.

Na de rust was het even Sterrebeek aan de macht en dat resulteerde in een doelpunt van Vergauwen, al zijn zevende van het seizoen voor Sterrebeek. In de 93ste minuut was er dan een echte anticlimax met een laat tegendoelpunt van de bezoekers. 3-3 via Ickmans. Sterrebeek laat in de slotminuten de overwinning liggen en dat voelt alles behalve goed.