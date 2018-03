Sterrebeek moet punten pakken tegen Hoeilaart

Zondag staat in de derde amateurklasse B van het voetbal Sterrebeek - Hoeilaart op het programma. Een onvervalst degradatieduel is dat. Hoeilaart is laatste met 17 punten, Sterrebeek voorlaatste met 19 punten. Met nog acht wedstrijden te gaan, moeten beide ploegen punten pakken. Hoe wil thuisploeg Sterrebeek dat klaarspelen?

De temperatuur duikt tot -5 graden onder 0, maar de spelers van Sterrebeek trainen met plezier in de barre koude. Na de 1-2 winst op Diest (de eerste zege sinds 26 november) kon Sterrebeek de laatste plaats achter zich laten. Plots is het geloof in een goede afloop terug.

“De mentaliteit is goed, de inzet ook,” zegt trainer Sven Eeraerts van Sterrebeek. “Als we zondag drie punten pakken, doen we mee tot op het einde.”

Toekomst?

De redding is nog het enige doel voor Eeraerts, want na het seizoen verhuist hij naar reeksgenoot Ternesse. Maar ook enkele bestuursleden dropten een bom. Voorzitter Vandenplas en sportief verantwoordelijke Demessemaeker stappen straks ook op vanwege ergernissen over de structuur en infrastructuur van de club. Het gevolg is dat nagenoeg de hele spelerskern vertrekt. Vraag is of Sterrebeek nog een toekomst heeft op dit niveau. “eerst moeten we dit seizoen afmaken,” zegt Eeraerts, “we zien wel wat daarna gebeurt, maar Sterrebeek moet in de derde amateurklasse blijven,” klinkt het stellig.