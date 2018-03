Mark Vanlombeek maakte een tijd geleden bekend dat hij uitgezaaide kanker had. De ziekte bleek niet meer te genezen. Sporza maakte bekend dat Vanlombeek overleden is. De Sterrebekenaar was jarenlang een gerespecteerd wielerjournalist bij de openbare omroep en zette zich ook in voor de Sterrebeekse voetbalclub. Vanlombeek werd 67.