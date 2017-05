Sterrenchefs koken in Gooik voor LevensEinde InformatieForum (LEIF)

In het Krekelhof in Gooik schoven gisteren meer dan 250 gasten aan tafel voor het goede doel. Dat goede doel is Leif, wat staat voor LevensEinde Informatieformum, een vzw die informeert en helpt om een waardig levenseinde mogelijk te maken.

“Almaar meer mensen willen de regie over hun levenseinde zelf in handen houden en aan voorafgaande zorgplanning doen. Om goed te kunnen beslissen moet men echter over alle bestaande informatie beschikken en desgewenst ook kunnen overleggen en ondersteund worden door competente zorgverleners die door LEIF worden opgeleid”, verduidelijkt Wim Distelmans, een van de initiatiefnemers van LEIF.

Maar die dienstverlening kost natuurlijk handenvol geld. Daarom waren 5 sterrenchefs en één topchocolatier voor het derde jaar op rij bereid om belangeloos te koken voor dit goede doel. Onder hen Noël Neckebroeck van Kasteel Diependael in Elewijt, Pol Mariën van ’t Truffeltje in Dendermonde, Patrick Bogaert van ’t Overhamme in Aalst, Ferdy Debecker van het Eyckerhof in Bornem, Lieven Demeestere van de Arenberg in Heverlee en chocolatier Jan Andries uit Meerbeke. Hoeveel hun kookkunsten hebben opgeleverd verneem je dit weekend in VIVA!