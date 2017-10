Steun voor bedrijven die werken rond duurzaam woon-werkverkeer

Bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer krijgen een steuntje in de rug van de Vlaamse regering. Minister Weyts trekt voor onze provincie 554.973 euro uit. “We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto”, aldus Weyts. De steun komt uit het zogenoemde Pendelfonds dat werkgevers en overheden ondersteunt die initiatieven aanbieden voor een duurzaam woon-werkverkeer. In onze regio krijgen vier bedrijven financiële steun voor hun project. De erkende zorgaanbieder vzw De Okkernoot in Galmaarden installeert naast een fietsenstalling ook douches en lockers (16.000 euro). Deloitte Services & Investments in Zaventem koopt onder meer 7 e-bikes, 200 plooifietsen en bijhorende fietshelmen aan (200.000 euro). Het AZ Jan Portaels en Caterpillar in Grimbergen krijgen voor hun project respectievelijk 95.000 euro en 24.000 euro. “Elk bedrijf kiest een eigen aanpak, maar iedereen heeft hetzelfde doel: het woon-werkverkeer duurzamer maken”, stelt Weyts. “Door alternatieven slim te combineren, bereik je in veel gevallen nu al sneller en vlotter je werk.”