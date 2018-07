Steun voor projecten die herinneren aan einde Wereldoorlog

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten in de regio. Deze subsidies gaan naar onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde Wereldoorlog I de herinnering aan de 'Groote OOrlog' levendig houden.

"Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die het WOI-verleden in herinnering houden of die onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen", zegt gedeputeerde voor erfgoed Tom Dehaene. "Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht", aldus Tom Dehaene.

In Asse gaat het om het 'Project herbeplanting herdenkingsplaatsen'. Dat omvat de herinrichting van de ereperken op de begraafplaatsen van Asse-centrum en Mollem en het perk van het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van een vijandelijke dynamietontploffing op 12 november 1918 in Mollem.

In Kapelle-op-den-Bos gaat het om de oprichting van een nieuw herdenkingsmonument met groenaanleg op de begraafplaats van Kapelle-centrum. Op de begraafplaatsen van Nieuwenrode en Ramsdonk komt er een pancarte met QR-code met info over de aldaar begraven slachtoffers en oudstrijders uit WOI. Ook de groene site tussen de pastorie en de kerk van Ramsdonk , rond het beeld 'Prima Mater' wordt heraangelegd met aangepaste beplanting, zitbanken, een herinneringsboom.

In Liedekerke komt er een fotomuur op de Oude Begraafplaats, met extra aandacht voor de lokale oud-strijders uit WOI en de plaatsing van een gedenkmonument.

In Londerzeel worden de oudstrijdersperken op alle begraafplaatsen heringericht. Op de begraafplaats Berkenlaan komt een nieuw herdenkingsmonument, net als in Steenhuffel.

In Meise tenslotte komt er een wandelpad rond de Slag van Ilmde met wegwijzers en infoborden. De route loopt langs bestaande (herdenkings)monumenten en locaties met historische relevantie betreffende het lokale WOI-verleden.