Stiefvader buiten vervolging gesteld na vergiftigingsdood 14-jarige

Het onderzoek heeft aangetoond dat het overlijden niet het gevolg was van het eten van de bedorven maaltijd en daarom vroeg het parket van Halle-Vilvoorde om de man niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Waaraan de 14-jarige jongen dan wel overleed, is uiteindelijk nooit duidelijk geworden.

Op 5 oktober 2015 vond de vader zijn zoon bewusteloos in zijn appartement in Linkebeek. Uit de autopsie bleek aanvankelijk dat hij was bezweken aan een acute voedselvergiftiging. Twee weken later trok de stiefvader van de jongen naar de politie en verklaarde hij dat hij de tiener opzettelijk een bord bedorven spaghetti had laten eten. De man uit Oudergem en de jongen hadden buikklachten gekregen, maar enkele dagen nadien overleed de 14-jarige jongen. De stiefvader werd na zijn verklaringen aangehouden voor het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg aan een minderjarige door een persoon met gezag over hem. Enkele maanden later trok hij die verklaringen in. “Mijn cliënt was destijds bijzonder paranoia en is zichzelf beginnen beschuldigen”, zegt meester Dimitri de Béco. “Hij heeft in zijn hoofd een verhaal gemaakt waarin hij de schuldige was, terwijl dat niet het geval was. In het lichaam van de jongen zijn tijdens het onderzoek sporen van de giftige stof arsenicum aangetroffen. De oorsprong van dat arsenicum is nooit achterhaald, maar het was wel duidelijk dat de stiefvader daar niets mee te maken had.” Ook de wetsdokter concludeerde dat het eten van de bedorven pasta niet tot de dood van de jongen had geleid. Het parket van Halle-Vilvoorde vroeg vorige maand dan ook om de stiefvader niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Vandaag besliste de raadkamer om de buitenvervolgingstelling uit te spreken.

Voor de stiefvader is de buitenvervolginstelling een grote opluchting. “Het blijft wel een spijtige zaak dat de waarheid niet volledig is achterhaald en dat er vraagtekens blijven over de dood van de jongen”, aldus de Béco. “Dat blijft een jammere zaak, ook voor de familie van het slachtoffer.”