Stijgend aantal passagiers op Brussels Airport

Brussels Airport mocht in juni van dit jaar meer dan 2,2 miljoen passagiers verwelkomen. Dat is een groei van 1,1 % in vergelijking met het recordjaar 2015. Het vrachtvervoer ging wel achteruit, een gevolg van het vertrek van een aantal vrachtmaatschappijen en van de strengere Brusselse geluidsnormen.

In juni van dit jaar zijn op Brussels Airport welgeteld 2 miljoen 223.932 passagiers vertrokken of aangekomen. Dat betekent een nieuw record voor de maand juni en een stijging van 1,1 % in vergelijking met dezelfde periode 2015. Vooral het aantal transferpassagiers steeg met maar liefst 19,6 % ten opzichte van juni 2015. De groei is voornamelijk te danken aan Brussels Airlines op de korte en de lange afstand en aan Ryanair. Ook voor het lange afstandsverkeer van en naar Brussels Airport is er een positieve ontwikkeling.

In juni van dit jaar daalde het vrachtvervoer met 1,9 %. Het volvrachtvervoer daalde zelfs met 16 % in vergelijking met juni 2015. Dat is het gevolg van het vertrek van 2 vrachtmaatschappijen en van de strenge Brusselse geluidnormen. Als de hele eerste helft van het jaar in rekening wordt gebracht, is het vrachtvervoer wel gestegen.