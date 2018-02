Stijgend aantal Vlaams-Brabanders laat de auto staan

In 2017 reden in Vlaams-Brabant 21,2 procent van de werknemers met de fiets naar het werk tegenover 18,3 procent het jaar voordien. Ook voor het openbaar vervoer werd een stijging opgetekend van 9,7 tot 10,3 procent. Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstengroep Acerta op basis van loongegevens bij werkgevers uit de private sector.

Het toenemend fietsgebruik bevestigt wat Acerta in haar dagelijkse contacten met CEO's en hr-directeurs te horen krijgt: dat steeds meer werknemers aan hun werkgever vragen om bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen. Met 21,2 procent fietsers doet Vlaams-Brabant het echter nog steeds minder goed dan de gemiddelde Belgische werknemer (24,1 procent). Op vlak van openbaar vervoer scoort Vlaams-Brabant wel duidelijk beter (10,3 versus 7,42 procent).

Het autogebruik om naar het werk te gaan daalde in Vlaams-Brabant met 0,7 procent tot 73,1 procent van de werknemers. Voor het hele land is dat 76,6 procent. Net als in de rest van het land steeg ook in Vlaams-Brabant het aantal bedienden dat met een bedrijfswagen van het werk rondrijdt in 2017. In deze provincie werd een toename opgetekend met 17 procent tot 21,5 procent.