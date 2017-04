STK Kapelle-o/d-Bos experimenteert met schoolfietsen

Het Sint-Theresiacollega in Kapelle-op-den-Bos maakt als eerste secundaire school in Vlaams-Brabant gebruik van gesubsidieerde schoolfietsen. De provincie schonk de school 23 stevige fietsen, waarmee de leerlingen naar buitenschoolse activiteiten kunnen trappen. Met het project wil de provincie meer jongeren op de fiets krijgen.

Het eerste lesuur is nog niet begonnen of de gloednieuwe schoolfietsen worden al van stal gehaald. Het is een initiatief van de provincie die het fietsgebruik in de scholen aantrekkelijker wil maken. Lagere scholen kunnen al een tijdje subsidies aanvagen voor schoolfietsen, maar sinds dit jaar komen ook middelbare scholen in aanmerking. Het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos aarzelde geen seconde.

"Wij willen vanuit onze eerste graad een stukje fietsvaardigheid aanbieden. Die fietsvaardigheid kan je natuurlijk enkel aanbieden als je voldoende fietsen hebt. Wij hebben heel wat leerlingen die hier met de fiets naar school komen, maar we proberen die fietsen van onze school ook in te zetten voor leerlingen die het moeilijker hebben om met de fiets te komen en dat we die vaardigheden kunnen aanbieden", vertelt Pascal veyt, coördinator van het Sint-Theresiacollege.

Gedeputeerde Tom Dehaene is alvast blij dat de kapelse school gebruik maakt van de subsidies: "Niet alleen omdat dit de eerste secundaire school is, maar ook omdat het een school is uit onze regio. Ik stel vast dat het reglement in onze regio nog veel te weinig bekend is. Van de 28 scholen nu zijn er maar 10 uit onze regio. Dus laat dit een warme oproep zijn naar de andere scholen in de regio Halle-Vilvoorde om gebruik te maken van het reglement."