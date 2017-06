Storende zendmasten VRT in Imde weggehaald

In Imde bij Meise zijn drie voormalige VRT-zendmasten weggehaald die in het verleden dienden voor de radio-uitzendingen via de middengolffrequenties.

De masten (1 van 165 meter hoog en 2 van 80 meter hoog) staan er ruim 30 jaar, maar worden sinds 1 januari 2012 niet meer gebruikt. De zendmasten werden daarop verkocht aan de Noorse netwerkoperator Norkring. Wat het bedrijf met de site gaat doen, is nog niet duidelijk. De site is gelegen in landbouwzone en het gebouw dat er nog staat, is zonevreemd. Het kan wel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals een school, kinderkribbe of serviceflats.

De masten veroorzaakten in het verleden heel wat hinder bij de omwonenden. Zij kregen het signaal van de wereldomroep van de VRT ook ongevraagd te horen in de telefoon, de babyfoon of de televisie. Bekijk hieronder opnieuw de reportage hierover uitzond in 2000.