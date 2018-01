Storm oorzaak van heel wat materiële schade

In de Topmolen in Londerzeel viel een 30 meter hoge boom op een huis. De schade aan het dak is groot. De brandweer kwam ter plaatse maar omdat gevreesd werd dat het dak nog meer zou beschadigd worden, heeft de gemeente een beroep gedaan op een kranenbedrijf uit Londerzeel om de klus te klaren. Dat zal morgen gebeuren. Het huis is wel onbewoonbaar, de bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie.

Ook in Gooik sneuvelde een aantal bomen. In de Schavoliestraat in deelgemeente Oetingen viel een boom achter een hoeve op een gastank, die lek sloeg. De brandweer liet de 300 liter propaan gecontroleerd ontsnappen terwijl de boom verzaagd werd.

In de Terhagenstraat viel een hoge populier om. De boom kwam terecht op de weg en sleurde een elektriciteitskabel mee waardoor een woning zonder elektriciteit viel.

In Koningslo was er geen grote schade, maar rondwaaiend papierafval en PMD-zakken leverden wel een paar spectaculaire beelden op.