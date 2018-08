Stormweer noopt Krotrock tot tandje bijsteken

Ze zullen nog een tandje mogen bijsteken, de organisatoren van Krotrock. Het podium is dankzij extra hulp wel weer opgebouwd. Tijdens de storm van afgelopen dinsdagnacht stortte dat podium namelijk helemaal in samen met een aantal legertenten.

“De regen heeft de tenten opgepakt langs de zijkant en alles naar beneden gehaald,” zegt organisator van Krotrock Gauthier Baudts. “Normaal doen we er een week over om alles op te bouwen, nu moest het op twee dagen tijd gebeuren.” Krotrock deed een oproep naar helpende handen, waardoor alles weer op schema is.

Stevig genoeg

Mocht het opnieuw gaan stormen, dan zouden het podium en de tenten stevig genoeg moeten zijn. “We houden het dak er af,” aldus Baudts. “Eigenlijk doen we dat al twintig jaar zo, maar nu was het weer zo erg dat we het er toch op lieten. Nu houden we de bash er toch weer af.”

Krotrock vindt zaterdag plaats op de festivalweide achter het CVO Meise, in de Stationsstraat in Wolvertem. De optredens beginnen om 14 uur.