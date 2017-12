Straks D-Day voor Eurostadion: wil UEFA Brussel nog als speelstad?

In de vroege avond, normaliter rond 17u, beslist de UEFA over het lot van Brussel als speelstad voor het EK voetbal 2020. Dan zal duidelijk worden of de Rode Duivels op het EK thuiswedstrijden kunnen spelen, dan wel of het Eurostadion in zijn huidige vorm gekelderd wordt. Projectonwikkelaar Ghelamco vraagt intussen dat er een bemiddelaar tussen de gewesten komt om het mobiliteitsprobleem op de Ring aan te pakken. Dat staat in een opiniestuk van Ghelamco-bestuurder Philip Neyt in enkele media.

Neyt vraagt om een intergewestelijk bemiddelaar om zo “een einde te maken aan het politiek getouwtrek tussen Brussel en Vlaanderen". Volgens hem kan zo'n initiatief helpen om de doorstroming op de Brusselse Ring te verbeteren. "Het Eurostadion kan daarbij een breekijzer worden. Grensoverschrijdende akkoorden zijn nodig, omdat mobiliteit per definitie grensoverschrijdend is." In de krant Het Nieuwsblad ontkent Ghelamco verder nog het gerucht over een mogelijke miljoenenclaim tegen Anderlecht, wanneer de club zou beslissen om uit het project te stappen.

Dat de UEFA Brussel vanavond nog aanduidt als gaststad voor de openingsmatch en als speelstad van het EK 2020, is inmiddels lang niet zeker. Door de aanslepende vergunningsperikelen en het talrijke protest tegen het stadion op Parking C in Grimbergen, zouden volgens geruchten de kansen van het Zweedse Stockholm of eventueel het Welshe Cardiff zijn toegenomen ten nadele van Brussel.