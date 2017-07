Strandbalfeesten ten voordele van Timothy uit Herne

VZW 'De Strandbalfeesten' schenkt een groot deel van de opbrengst van dit jaar aan Timothy De Jaeger, een 12-jarige jongen uit Herne die getroffen is door een kwaadaardige, snelgroeiende vorm van kanker.

De 'Dolle Strandbalfeesten' hadden plaats op 14,15 en 16 juli in Galmaarden. Er was een gevarieerd aanbod aan sporten zoals kaatsen, touwtrekken...Naast barbecue stonden er ook optredens van Yves Segers en De Romeo's op het programma.

Dit jaar heeft de organiserende vzw besloten om een groot deel van de opbrengst te schenken aan de 12-jarige Timothy De Jaeger. Timothy is afkomstig van Herne. Sinds een jaar is bij de jongen een kwaardaardig en snelgroeiende vorm van kanker vastgesteld. De behandeling kost handenvol geld en is bijzonder zwaar voor de familie.

Verder schenkt de vzw ook een deel van de opbrengst aan Zonnelied in Tollembeek.