Strandzone Hofstade dan toch weer open

Eind vorige week besliste Sport Vlaanderen plots om de strandzone te sluiten omdat loslopende honden er overlast veroorzaakten en hondenpoep achter lieten. Pas bij de start van het zomerseizoen, begin april, zou het strand opnieuw openen. Maar na fel protest op sociale media doet Sport Vlaanderen die beslissing nu teniet. Het strand is namelijk ook in de wintermaanden zeer populair bij wandelaars met of zonder hond.