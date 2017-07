Strapatzen breidt uit

Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus strijkt de StraPatZenkaravaan opnieuw neer in het Pajottenland. Het straattheaterfestival breidt dit jaar uit. Er komen extra drank- en eetkramen en voor het eerst is er vuurwerk als afsluiter.

De spits wordt, naar jaarlijkse traditie, in Sint-Pieters-Leeuw afgebeten. Op het programma van de zesde editie van StraPatZen staan straattheateracts uit binnen- en buitenland, aangevuld met leuke randanimatie. Zo is er het Spaanse Maintomano waarin acrobatie op grote houten haspels gecombineerd wordt met meswerpen. Er zijn ook acts uit onder andere Zwitserland, Israël, Japan en België. Je kan zelf actief aan de slag gaan tijdens de workshop evenwicht en je kan zeepbellen maken. Wie zich graag laat verwennen, kan terecht in de chocoladewellness.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur in Sint-Pieters-Leeuw: “StraPatZen zorgt elke jaar voor één van onze culturele hoogtepunten van het jaar. De voorbije edities verwelkomden we steeds meer bezoekers. De kwalitatieve programmatie en het gezellig zomers kader verklaren het groeiend succes waardoor we dit jaar wat uitbreiden: we voorzien dit jaar zomaar eventjes 20 eet- en drankkramen en om het geheel nog een extra vleugje gezelligheid te geven wordt er om 21.30 uur een vuurkunstwerk aangestoken”.

Wie àlle acts wil zien moet zich goed voorbereiden of kan daags nadien alle acts opnieuw gaan bekijken in Wambeek bij Ternat (vanaf 15 uur).

Het programma kan geraadpleegd worden via deze link.

Recente wijzigingen kan je opvolgen via de Facebookpagina.