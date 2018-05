Strenge controles op gebruik parkeerplaatsen voor gehandicapten in Leeuw

"Het gebruik door mensen, die echt geen recht hebben op deze parkeerplaatsen, is een groot probleem”, zegt Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit in Sint-Pieters-Leeuw. “Enerzijds vindt wie er wel recht op heeft, geen plaats meer door het asociale gedrag van de andere. Anderzijds verhoogt het onterecht de vraag om meer van dergelijke plaatsen in te richten en ook dat is niet de bedoeling. Daarom willen we intensiever controleren zodat de plaatsen die er zijn, effectief gebruikt kunnen worden door de mensen die het nodig hebben." Er zal worden gecontroleerd of de gehandicaptenkaart niet vervallen is en of de persoon op wiens naam ze staat, nog leeft. Ook het feit of de persoon effectief aanwezig is in de auto wordt nagegaan.

“Het welzijn van onze inwoners en in het bijzonder personen met mobiliteitsproblemen ligt ons nauw aan het hart”, zegt Lucien Wauters, schepen van Welzijn. “Verspreid over de gemeente Sint Pieters leeuw hebben we 114 parkeerplaatsen voor personen die beschikken over een niet vervallen Europese parkeerkaart. Wij vragen iedereen om solidair te zijn en deze parkeerplaatsen vrij te houden. Oneigenlijk gebruik kan niet getolereerd worden. Neem mijn plaats staat immers gelijk met neem mijn handicap.”