Strengere straffen in beroep in zaak Jonathan Jacob uit Affligem

In de zaak over de dood van Jonathan Jacob uit Affligem hebben 7 leden van het Bijzondere Bijstandsteam - de zogenaamde 'botinnekes' - in beroep een zwaardere straf gekregen.

Ze kregen 6 tot 9 maanden cel met uitstel, in plaats van de eerdere vier, omdat ze Jonathan Jacob onopzettelijk hebben gedood. De Affligemnaar stierf 7 jaar geleden in een politiecel in Mortsel, nadat leden van het Bijzondere Bijstandsteam hem hardhandig probeerden in bedwang te houden. De toenmalige directeur en de psychiaters van de Broeders Alexianen in Boechout kregen - net als in eerste aanleg - 6 maanden cel met uitstel omdat ze Jonathan Jacob weigerden op te nemen in hun instelling. Het vonnis is een hart onder de riem voor de vader van Jonathan Jacob.

