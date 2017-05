Stressfactor Live in Opwijk

In Opwijk werd het grasplein van het Vrij Katholiek Onderwijs vandaag omgetoverd tot een heus festivalterrein. Het VKO was één van de 19 secundaire kandidaat-scholen in Vlaanderen die werden uitgekozen om samen met ‘Stessfactor Live’ een eigen festival te organiseren. Ruim 1200 leerlingen en hun leerkrachten genoten vanmiddag van verschillende optredens, een drankje, een ijsje of hot-dog én van een stralend voorjaarszonnetje.

Het organisatieteam bestaat uit tien leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen. "Wij doen dit niet alleen omdat we met te weinig zijn. We hebben daarom allemaal vrienden opgetrommeld. Zelfs van het vijfde jaar zijn er heel wat leerlingen die een handje toesteken”, vertelt Leen Vandevelde, een van de organiserende leerlingen. Voor bijna alles stonden de leerlingen zelf in: het samenstellen van de persmap, de promotie, de opbouw, de security, de verkoop van bonnetjes en drank, het maken van Hot-Dogs en voor de catering van de artiesten. En die artiesten hadden er duidelijk zin in. De poppunkband ‘My Dog is Radioactive’ mocht de aftrap geven. Daarna was het de beurt aan de rapper Safi en DJ Mark With a K mocht het festival afsluiten.