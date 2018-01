Floris De Smedt uit Groot-Bijgaarden, bij Dilbeek, is de bedenker en tekenaar van stripfiguur Kapitein Ansjovis. Het gaat om een prettig gestoorde schattenjager wiens dolle avonturen al jarenlang verschijnen in de Fakkeltjeskrant en het Franstalige stripblad Spirou. Vanaf vandaag zijn ze ook verkrijgbaar in albumvorm.

Stripfiguur Kapitein Ansjovis van Dilbekenaar Floris De Smedt vanaf vandaag in albumvorm

Omdat Floris De Smedt zodanig veel Ansjovismateriaal in zijn schuif had liggen, koos de uitgever er voor om onmiddellijk de eerste twee uit te brengen van wat hopelijk uitgroeit tot een succesvolle reeks. Het gaat om de verhalen 'Kielhalen voor gevorderden' en 'Over een andere boeg', uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Syndicaat.

Floris De Smedt bedacht Kapitein Ansjovis enkele jaren geleden voor de Fakkeltjeskrant, het blad voor de leerlingen zedenleer in het lager onderwijs. De Fakkeltjeskrant was op zoek naar een mascotte en dat werd Kapitein Ansjovis, een knotsgekke schattenjager. Het figuurtje sloeg aan en dat werd ook opgemerkt door het stripblad Spirou dat op 60.000 exemplaren verschijnt in Franstalig België en Frankrijk.

Volgens Floris De Smedt zijn de2 verhalen een verzameling van het beste werk dat over de jaren heen al is verschenen in Spirou aangevuld met nieuwigheden. "Als een kinderstrip begonnen, maar ook ten zeerste geschikt vor volwassenen", zegt de tekenaar zelf. "Een verzameling van sprookjes, korte verhalen en soms wat langere en ook wat grotere spelletjesporgramma's."