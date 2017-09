Strombeekse jeugd krijgt nieuw skatepark

Het skatepark in de Oyenbrugstraat in Grimbergen is ondertussen 13 jaar oud en heeft zijn beste tijd gehad. De Grimbergese skaters wijken bijgevolg vaak uit naar de omliggende gemeenten. Om dat te keren, is het gemeentebestuur gaan samenzitten met de skategemeenschap. Ze hebben samen de plannen uitgetekend voor een moderner, kwaliteitsvoller en groter terrein. De gemeente trekt daar 150.000 euro voor uit.

"Het skatepark komt op de Piereman site en zal toegankelijk zijn vanaf de parking van het zwembad. De keuze voor Strombeek-Bever kwam er om verschillende redenen. Er zijn op de site al heel wat sportfaciliteiten, de locatie is gemakkelijk bereikbaar en er is sociale controle. Er is in Strombeek-Bever meer ruimte nodig voor jongeren. Ze moeten op het openbaar terrein terecht kunnen om zich uit te leven. Dat past ook binnen de doelstellingen van het masterplan," vertelt schepen van Jeugd Kirsten Hoefs.

De Grimbergse skaters zijn blij dat ze een nieuw skatepark krijgen en dat ze daar zo nauw bij betrokken zijn geweest. “Door deze manier van werken kunnen we zelf mee bepalen welke hindernissen we graag in het park zouden terugvinden en hoe het er uiteindelijk zal uitzien”, stelt een tevreden Peter Racquet, één van de skaters. "Het skatepark richt zich niet enkel op skaters, maar ook op bikers en andere sportfanaten. Zowel beginners als gevorderden zullen zich kunnen uitleven in ons park. Op die manier zijn we zeker dat ons nieuw park perfect beantwoordt aan de noden van de gebruikers."

Het skatepark zou nog voor de zomervakantie van 2018 klaar moeten zijn.