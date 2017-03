Strombeekse vereniging Hicret heeft banden met antiwesterse beweging, meldt Humo

Volgens Humo heeft de Turkse vereniging Hicret, die in Strombeek haar intrek wil nemen in een nieuw cultureel centrum, banden met wat het weekblad ‘een Turkse fundamentalistische en antiwesterse politiek-religieuze beweging’ noemt. Naar aanleiding van het artikel roept oppositiepartij Vernieuwing het schepencollege opnieuw op om de aanvraag tot bestemmingswijziging van het gebouw te weigeren.

De VZW Hicret heeft nu een klein Turks cultureel centrum in de de Villegas de Clercampsstraat in Strombeek, maar ze wil verhuizen naar een veel groter gebouw aan de Grimbergsesteenweg (foto). Maar daarvoor moet de bestemming van de vroegere elektrowinkel gewijzigd worden. De zaak verhit al een tijdje de Grimbergse politieke gemoederen. De tegenstanders zeggen dat het centrum te grootschalig zal worden en mobiliteitsproblemen zal veroorzaken. Het weekblad Humo publiceert vandaag een artikel waarin staat dat nieuwe centrum in handen is van een Brusselse moslimvereniging die nauwe banden heeft met Milli Görus, een beruchte fundamentalistische antiwesterse beweging die vanuit Duitsland opereert.