Strooien niet toegelaten op vernieuwde straten in Perk

Nu er opnieuw een echte winterprik aankomt, waarschuwt het schepencollege van Steenokkerzeel de bewoners en passanten van de Kampenhoutsesteenweg, Verdeyenstraat en Breemstraat in Perk. Die straten kregen onlangs een nieuwe ondergrond en daardoor mag de gemeente dit jaar niet strooien op die plaatsen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.



De Kampenhoutsesteenweg, Verdeyenstraat en een gedeelte van de Breemstraat in Perk werden onlangs vernieuwd. Ze kregen daarbij verschillende elementen in beton die geplaatst werden met een glijbekisting. Tot een jaar na die plaatsing mag er niet gestrooid worden op de nieuwe ondergrond. Het zout zou de bovenlaag kunnen aantasten, waardoor die later kan afbrokkelen. De komende dagen voorspelt het KMI vriestemperaturen en sneeuwbuien. Zeker op deze straten wordt het er dus extra uitkijken. Vanaf volgende winter kan de gemeente wel opnieuw strooien.