Stroompanne luchthaven opgelost, kritiek gebrekkige communicatie blijft

Honderden pasagiers moesten geruime tijd buiten aan de vertrekhal wachten, in afwachting van het moment dat de panne was hersteld. Pas rond 6 u 40 gingen de deuren van de hal weer open en werden de reizigers met mondjesmaat binnengelaten.

De oorzaak van de stroompanne is nog niet bekend. "Rond 5 u is een back-upsysteem gestart, maar niet alles werkte daarop", zegt Anke Fransen, woordvoerster van de luchthaven. "Zo deden zich problemen voor met de afhandeling van de bagage."

Als gevolg van de stroompanne is het vliegverkeer op Brussels Airport ernstig verstoord. Verschilende vluchten lopen grote vertraging op en ook de afhandeling van de bagage blijft problematisch. Passagiers wordt aangeraden om vandaag enkel met handbagage te reizen omdat de gevolgen van de panne zich nog een tijdlang zullen laten voelen. Bij Brussels Airlines hebben zo'n 50 vluchten een vertraging van meer dan een uur opgelopen en zijn 2.000 tot 3.000 stuks bagage niet vertrokken.

Intussen ligt het gebrek aan communicatie vanwege Brussels Airport onder vuur. Passagiers doen hun beklag over een gebrek aan informatie. Ook luchtvaartmaatschappijen zouden overleggen welke stappen ze kunnen ondernemen.

Water now being handed out to passengers stuck outside #brusselsairport after power cut. Distinct absence of info pic.twitter.com/FeEMRLbARY — Michelle Clifford (@skynewsmichelle) June 15, 2017

Some parts of #BrusselsAirport still in the dark as power outage cause severe delays #Zaventem @BrusselsAirport pic.twitter.com/B3ra3Si4J0 — Rᴀʏᴍᴏɴᴅ Fʀᴇɴᴋᴇɴ (@RaymondFrenken) June 15, 2017