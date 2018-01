Studente uit Asse betaalt vervoersticket De Lijn te laat: 305 euro boete

Op 16 mei nam Stefanie Heyvaert, die marketing studeert aan de Artevelde Hogeschool in Gent, de bus van De Lijn om naar het station Sint-Pieters in Gent te rijden. Stefanie betaalde op de bus via haar gsm 2 euro voor de busrit. De bus was nog niet vertrokken toen Stefanie naar eigen zeggen aan de controleurs meldde dat ze een betaal-sms'je had gestuurd en dat ze dat ook kon aantonen met haar gsm.

De controleurs gingen echter niet akkoord. De sms was volgens hen een minuut te laat verstuurd en ze beschouwden Stefanie als een zwartrijder, terwijl ze in feite al jaren op een correcte manier gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Stefanie schreef al een brief naar de klantendienst van De Lijn, maar zonder resultaat. Integendeel: er viel zelfs een proces-verbaal met een boete van 107 euro in de bus en net voor de feestdagen kwam er zelfs een deurwaarder op bezoek bij de familie Heyvaert met de melding dat er 305 euro moest betaald worden of dat anders een deel van de inboedel zou worden aangeslagen. Vader Heyvaert heeft, om erger te voorkomen, de 305 euro betaald. Maar bij de familie Heyvaert laat het hele voorval alvast een bijzonder wrange nasmaak na...