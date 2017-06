Studeren is in deze hete temperaturen geen lachertje. Maar de blokspot van de gemeente Gooik kan misschien toch verkoeling brengen.

Die ligt opnieuw in de Sint-Niklaaskerk, waar het zo'n 20 graden is. En dat studeert wellicht aangenamer dan op een zolderkamer. In de Gooikse blokspot is plaats voor zo’n 20 studenten, wie dus wil genieten van de gewijde koelte kan ’s morgens best tijdig op de afspraak zijn.