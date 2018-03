Tegen de zomer moet er een studie op tafel liggen over de lawaaihinder rond Brussels Airport. Dat besliste een rechter vorig jaar. Op dit moment is er nog altijd geen bureau dat in aanmerking komt, bereid gevonden om dat te doen. Dat was in januari al gebleken, waarop Bellot zelf een twaalftal binnen- en buitenlandse studiebureau's polste. Die bleken ofwel niet geïnteresseerd te zijn of ze voldeden niet aan de voorwaarden.