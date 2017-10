Styliste maakt van poetsmateriaal nieuwe kleding

In Linkebeek kan je gaan kijken naar een verrassende tentoonstelling van voormalig styliste en kunstenares Agnes De Man. Onder de titel 'Home Work' stelt ze kleren tentoon die ze gemaakt heeft van gewoon poetsmateriaal.

“Ik heb een hele tijd mensen met een obsessie voor kuisen in het oog gehouden. Ik denk dat dat soms ook mijn obsessie is. Dus ik heb mijn kasten opengetrokken. Ik heb daar ontzettend veel materiaal in gevonden dat eigenlijk een andere functie zou kunnen krijgen dan alleen maar kuisgerief. En dus heb ik er kleding mee gemaakt”, vertelt ons Agnes De Man.

Die keuze hoeft niet te verwonderen. Na haar studies in Parijs is Agnes De man 19 jaar styliste geweest. Al die tijd werkte ze voor magazines en aan haar eigen collecties. En toen vond ze dat de tijd rijp was voor iets anders. Maar kleding bleef haar toch nauw aan het hart liggen. Wie de collectie met zijn eigen ogen wil bewonderen, kan dat nog tot en met 22 oktober. Maar dan moet je wel een afspraak maken op de website hors-tempsia.be.