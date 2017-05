Subsidies voor jeugdverenigingen in Zemst die werk maken van brandveiligheid

De brandveiligheid van de jeugdinfrastructuur in Zemst is al jaren een pijnpunt. Na een grondige controle door de brandweer werden de betrokken jeugdverenigingen gevraagd om hun lokalen zo snel mogelijk aan te passen. Om hen aan te moedigen wijzigde de gemeente Zemst alvast het subsidiereglement voor de brandveiligheid. “De gemeente Zemst maakt ook 160.000 euro vrij waardoor verenigingen in de periode 2017-2019 de kosten op het gebied van brandveiligheid volledig kunnen laten subsidiëren. Dit verlaagt de drempel en moet de jeugdbewegingen aanzetten om ook de nodige stappen te zetten”, zegt Jan Verdoodt, schepen van Jeugd.

Jeugdlokalen worden bovendien regelmatig gebruikt om in te overnachten. Een veilige infrastructuur is volgens de gemeente Zemst dan ook noodzakelijk.