Subsidies voor renovatie zwembaden Overijse, Zaventem, Liedekerke en Rode

Vlaams minister van Sport Muyters investeert 10 miljoen euro in de nieuwbouw en renovatie van zwembaden. Ook de zwembaden van Zaventem, Overijse, Liedekerke en Sint-Genesius-Rode vallen in de prijzen.

In onze regio gaat het telkens om renovatieprojecten. Zaventem krijgt 113.000 euro, Liedekerke 45.000 euro, Rode 98.000 euro en Overijse 465.000 euro. Vlaams minister Philippe Muyters: “Ook vandaag blijft de nood aan investeringen in kwalitatief zwemwater in Vlaanderen groot. Om tegemoet te komen aan de acute problemen, investeren we opnieuw 10 miljoen euro en zorgen we voor een intensief begeleidingstraject. Ik ben trots dat we hierdoor niet minder dan 25 kwaliteitsvolle projecten mee helpen realiseren.”