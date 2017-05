Succesvolle eerste editie pop-up leesclub Pajottenland & Zennevallei

Afgelopen zondag hebben de bibliotheken Pajottenland & Zennevallei voor het eerst een pop-up leesclub georganiseerd. Dat initiatief viel meteen in de smaak.

Vele bibliotheken in de regio hebben een eigen leesclub. Met een pop-up leesclub willen de bibliotheken ook die lezers bereiken die zich niet willen binden aan een leesclub of ook graag eens een ander genre dan enkel het literaire lezen.

De eerste editie draaide rond het boek 'Het herdersleven' van James Rebanks. In de voormiddag wandelden de deelnemers naar Kesterheide waar schaapherder Hugo O een uiteenzetting gaf. 's Middags was de groep te gast in restaurant 't Zwart Schaap en daarna volgde de boekbespreking geleid door Ann Vandamme, bibliothecaris van Pepingen en ervaren leesclubbegeleider.

Een volgende pop-up leesclub is gepland eind augustus in Galmaarden, met een wandelparcours rond hedendaagse beeldende kunst. Meer info vind je op www.leesclub.be, de website van de leesclubs van de regio Pajottenland & Zennevallei.