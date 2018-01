Na de aankondigingen van herstructureringen en ontslagen bij supermarktketen Carrefour, zouden de vestigingen in onze regio vandaag gewoon openen. De Vlaamse vakbonden riepen gisteren niet op tot stakingen. In Brussel en Wallonië zijn echter veertien winkels dicht.

Supermarkten Carrefour in onze regio open vandaag

Gisteren kondigde Carrefour aan dat ruim 1.200 mensen in ons land ontslagen zullen worden en dat twee hypermarkten, een in Genk en een in Luik, de deuren zullen moeten sluiten. Andere winkels zullen moeten inkrimpen.

Veertien winkels dicht

De directie verwacht dat de meeste winkels gewoon open zullen zijn. In het totaal zijn er 785 Carrefour-supermarkten in ons land, daarvan zouden er slechts veertien gesloten blijven vandaag omwille van vakbondsacties. In een aantal supermarkten zullen vandaag ook vakbondsonderhandelingen plaatsvinden. De Vlaamse bonden benadrukken dat ze niet hebben opgeroepen tot acties, maar mogelijke acties wel zullen steunen.

De vakbondsacties vinden vooral plaats in grote vestigingen, waar de aangekondigde besparingen het meest voelbaar zullen zijn. De ontslagen zullen vooral vallen bij personeelsleden van de hypermarkten. Op de hoofdzetel van Carrefour in Evere zullen 180 mensen ontslagen worden.