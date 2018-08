Het mooie kasteel van Steenhout in Vollezele (Galmaarden) was vorig weekend het decor van de eerste Survive the Castle Run. 200 sportievelingen trokken hun loopschoenen aan voor een tocht door het glooiende landschap.

Survive the Castle Run in Vollezele

De Castle Run is een parcours, waarbij deelnemers over een afstand van 7 kilometer verschillende hindernissen moeten trotseren. Gezien het glooiende landschap in het Pajottenland is dat een vrij zware uitdaging. Zo moeten deelnemers boven en onder hindernissen kruipen, ze moeten zwieren en er moet ook met een catapult worden geschoten. Bovendien zijn er ook water en modder aanwezig, ook dat hoort bij dit soort hindernisparcours.

The Castle Run is een loopevenement en geen loopwedstrijd, het gaat dan ook om de ervaring. Omdat het kasteeldomein Steenhout regelmatig te zien was in de televisiereeks Salamander, was niemand minder dan acteur en hoofdrolspeler Filp Peeters aanwezig om de sportievelingen een hart onder de riem te steken.

Een verslag van de Castle Run kan je zien in ons zomermagazine Cocktail.