Syrië-strijder staat 5 jaar na datum terecht voor rellen in Vilvoorde

Syrië-strijder M. Aquichouh moet zich binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor zijn rol in de rellen in Vilvoorde, ondertussen 5 jaar geleden. Dat meldt Belga. De onderzoeksrechter liet de relschoppers indertijd meteen vrij. Enkele maanden later vertrok Aquichouh naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS onder de bijnaam Abu Omar.

De rellen dateren van augustus 2012. De problemen begonnen toen de politie op 1 augustus 's avonds op het Stationsplein een jongeman wilde controleren die zijn gezicht bedekt had met een sjaal. De man weigerde zijn identiteitskaart boven te halen en kreeg al snel de steun van een aantal omstaanders. Eerst werd er gewoon geduwd en getrokken, maar al snel ontaardde het in een echte vechtpartij.

Drie agenten en één van de jongeren raakten gewond. De rust leek terug te keren, maar later op de nacht sloegen enkele jongere in de Tuchthuisstraat de ruiten van een elftal wagens in. Nog later die nacht pakte de politie in het Hanssenspark ook twee jongeren op die zelfgemaakte brandbommen bij hadden. Zes relschoppers werden opgepakt, maar de onderzoeksrechter liet hen meteen weer vrij, tot woede van de Vilvoordse politie en politici.

Een van die relschoppers was Aquichouh, die een half jaar later naar Syrië vertrok om er zich bij IS aan te sluiten. Hij bleef er slechts tot eind april 2013 en droeg er de bijnaam "Abu Omar". Het Brusselse hof van beroep veroordeelde hem voor die feiten in juni 2016 tot vier jaar cel. Het parket Halle-Vilvoorde heeft Aquichouh nu samen met een tweede verdachte, Zakaria B., gedagvaard voor hun aandeel in de rellen in Vilvoorde. De zaak is donderdag ingeleid en zal op 5 oktober behandeld worden.

Foto: archief augustus 2012