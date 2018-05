Syriëstrijder uit Dilbeek riskeert 5 jaar cel

In december 2015 kreeg de politie al informatie dat de man uit Dilbeek naar Syrië zou zijn getrokken om er aan het front te vechten. De politie ondervroeg zijn familielden, maar die zeiden dat de man was teruggekeerd naar Algerij en dat hij zijn vrouw en 4 kinderen uit Dilbeek in de steek had gelaten. Uit het onderzoek bleek dat dat niet waar was en dat hij vermoedelijk clandestien de grens tussen Turkije en Syrië was overgestoken. Daarenboven bleek dat de man in de periode voor zijn vertrek tekenen van radicalisme vertoonde.

Het ultieme bewijs werd gevonden bij een huiszoeking. In de kamer van zijn oudste zoon vonden speurders een geheugenkaartje met foto's. Op één van de foto's was de man te zien, gekleed als Syriëstrijder.

Het federaal parket vorderde de maximumstraf van 5 jaar. Mogelijk is de man reeds gesneuveld, maar daar is geen bewijs van.