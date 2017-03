Syrische vluchtelingen brengen tijdens Klarafestival boodschap van vrede

Op de vooravond van de herdenking van de aanslagen in Brussel en Zaventem brengt het Syrian Expat Philharmonic Orchestra een muzikale boodschap van hoop en vrede. Samen met het nationaal orkest van Belgie treden ze vanavond op in de BOZAR als onderdeel van het Klarafestival. Het orkest bestaat uit muzikanten die zelf zijn moeten vluchten voor de oorlog in Syrië.

“In de media krijgen we doorgaans enkel de verhalen over aanslagen, verdronken vluchtelingen en andere negatieve aspecten. Wij daarentegen willen met het Klarafestival een positieve zijde belichten en de meerwaarde aan cultuur die door migratie ontstaat”, verduidelijkt Sophie Detremmerie van Klarafestival.

In SEPO zitten Syrische muzikanten die de oorlogsgruwel ontvlucht zijn in hun land. Raed Jazbeh, de bezieler van het orkest, bracht hen opnieuw samen, onder meer via Facebook. “Wij focussen inderdaad op een ander beeld van Syrië. Dat van de cultuur, muziek en kunst. We willen ook hoop geven aan de muzikanten, die zonder hun instrument toekwamen want ook zij hebben intussen opnieuw werk. Bovendien is het een hoopvolle boodschap voor de Syriërs die in hun thuisland zijn gebleven”, aldus Jazbeh van SEPO. Samen met het Nationaal Orkest brengen ze 'Salaam Syria!'. Salaam is niet alleen een Arabische begroeting, maar ook het woord voor vrede. En die boodschap willen de muzikanten meegeven via hun repertoire vanavond, dat Oosterse en Westerse muziek verenigt.