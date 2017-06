't Is gelukt: diploma voor Ali en klasgenootjes Ten Bos Merchtem

Het is hem gelukt: Ali Alissa heeft zijn diploma lagere school samen met zijn klasgenootjes van Ten Bos in Peizegem behaald. De laatste schooldag werd trouwens een extra lange, want de hele klas bleef op school kamperen in een grote tent.

De laatste schooldag van de zesdejaars van de Gemeentelijke Basisschool Ten Bos in Peizegem begint vroeg en met kleine oogjes. Van slapen is duidelijk niet zo veel in huis gekomen. "Het licht ging altijd aan en dan konden we niet slapen en iedereen was rumoer aan het maken", geeft Anastasia Guns toe.

Het is vandaag dan ook een belangrijke dag: de leerlingen krijgen hun diploma uit handen van het voltallige schepencollege van Merchtem en nemen dan afscheid van de school en van elkaar. De meeste zesdejaars halen hun smarthone boven om selfies te maken, maar Ali daagt liever zijn juf uit voor een laatste schaakpartij.

De Syrische oorlogsvluchteling moest onlangs verhuizen naar Geraardsbergen, maar wilde dolgraag zijn zesde leerjaar afmaken in Ten Bos. Dagelijks pendelde hij daarvoor vijf uur heen en weer.

Het verhaal raakte bij heel wat mensen een gevoelige snaar. "Sommigen helpen met geld. Iemand heeft een fiets gegeven. En tijdens de toetsenweek heeft een buurman van de school mij naar hier gebracht, " vertelt een dankbare Ali.