Taiji Vereniging Grimbergen onderneemt recordpoging

De Taiji Vereniging Grimbergen onderneemt vanavond een recordpoging in het Prinsenbos in Grimbergen. Het is de bedoeling om minstens 100 geïnteresseerden een inspiratievolle initiatie Tai Chi te geven en dit in openlucht.

Tai Chi was oorspronkelijk een oosterse gevechtskunst die nu geëvolueerd is tot een bewegingskunst. Het is een opeenvolging van trage en harmonieuze bewegingen die met heel veel aandacht worden uitgevoerd. Het is vooral een ontdekkingsreis naar een natuurlijke symbiose tussen geest en lichaam. De concentratie en lichaamscontrole die opgewekt worden tijdens zo’n sessie moeten voor een energieboost zorgen in het dagelijkse leven.

Tijdens de zomermaanden organiseert de Taiji Vereniging Grimbergen, die intussen zo’n 175 leden telt, ook lesmomenten in openlucht. Om nog meer mensen te overtuigen van deze bewegingsvorm organiseert de vereniging vanavond een initiatie voor jong en oud. De bedoeling is om meer dan 100 mensen op de been te krijgen. Interesse? Dan word je om 19u30 verwacht aan de Guldendal 20 in Grimbergen (in de tuin van het Museum voor Oude Ambachten). Meer info vind je ook op www.taiji-vereniging-grimbergen.be.