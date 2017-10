TAK en Voorpost voeren actie op gemeenteraad Linkebeek

Vorige week vroeg de Raad van Europa een herziening van de toepassing van de taalwetten in de faciliteitengemeenten, zodat tijdens de gemeenteraden zowel Frans als Nederlands zou kunnen worden gesproken. In een reactie daarop had Damien Thiéry vrijdag aangekondigd dat er door raadsleden zou Frans gesproken worden op de gemeenteraad van gisterenavond.

Tijdens een Franstalige interventie van gisteren toonden de als clown verklede actievoerders van TAK affiches met teksten als 'Wat een cireu-s', 'Wat een gez-eu-ver'. Die verwijzen naar de ‘dubbele Europese houding'. De actievoerders zongen ook liederen waaronder 'De Blauwvoet'. Volgens TAK blinkt het rapport van de Raad van Europa uit in onwetendheid over de Belgische wetgeving en evenwichten. Ook Vlaams minister Liesbeth Homans liet zich vorige week in dezelfde termen uit over het rapport.



Na de ontruiming van de zaal zijn er nog Franstalige tussenkomsten geweest.De Vlaamse oppositiefractie legt zelf geen klacht neer, maar rekent erop dat alles via de aanwezige medewerkster van de gouverneur aan Homans gemeld wordt en deze de Franstalige meerderheid tot de orde roept.