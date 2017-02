TAK voert ludiek protest tegen Eurostadion bij Ghelamco

Militanten van het Taal Aktie Komitee hebben zaterdag op het hoofdkantoor van Ghelamco in Ieper een ludieke protestactie gevoerd tegen het Eurostadion dat de projectontwikkelaar op Parking C in Grimbergen wil bouwen. Met een knipoog naar de graafmachine die Ghelamco vorige week op Parking C inzette om aan te tonen dat de omstreden buurtweg door dit terrein al lang niet meer bestaat, ging TAK in Ieper 'met een schup graven naar de rechtsgrond voor dit project'.

TAK ziet de bouw van het Eurostadion op Parking C 'absoluut niet zitten'. "Het is onbegrijpelijk dat net langs het drukste stuk snelweg van België op korte tijd 3 verkeersaanzuigende projecten - Uplace, Neo en het Eurostadion - uit de grond zouden worden gestampt'. Naast de mobiliteitsproblematiek wijst TAK ook op de overlast 'die buurtbewoners terecht vrezen'. Volgens de actiegroep is het bouwproject bovendien strijdig met bepalingen in het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor Parking C. Als alternatief pleit TAK voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

"Het project wordt door Franstalig België bovendien misbruikt om andermaal de Brusselse grenzen in vraag te stellen. Ghelamco kreeg vanuit Brussel allerlei beloften over de invulling van het project zonder dat rekening werd gehouden met de Vlaamse stedenbouwkundige invulling van Parkinc C. Het terroritorialiteitsprincipe komt verder onder druk te staan door de huisvesting van Brusselse of Waalse overheidsdiensten in de voorziene kantoorruimte. Ook de taalwetgeving kan er volgens Brussel niet van kracht zijn", aldus TAK.

Foto: TAK