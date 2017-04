TAK/VVB voert actie uit solidariteit met werknemers Zaventem

Het Taal Aktie Komitee en de Vlaamse Volksbeweging Vlaams-Brabant voeren zondag een actie in Zaventem uit solidariteit met de werknemers van de luchthaven van Zaventem.

“De toepassing van de strengere geluidsnormen is een economisch rampscenario voor de luchthaven en de regio”, aldus TAK/VVB in een persbericht. Beide organisaties zullen daarom zondag om 15u een solidariteitsactie houden aan het station van Zaventem.

In Steenokkerzeel en Kortenberg werden ook grote borden geplaatst waarin het TAK en de VVB hun ongenoegen uiten over de uitbreiding van de luchthaven want dit zal volgens hen nefast zijn voor het Vlaams en groen karakter van onze regio.