Tandheelkundige experts bij aanslagen Zaventem nog steeds niet betaald

De tandartsen sloten na de aanslagen meteen hun praktijk en trokken op vraag van het Disaster Victim Identification-team (DVI) naar Zaventem en het metrostation Maalbeek. Daar probeerden ze aan de hand van het gebit de soms zwaar verminkte lichamen een naam te geven. Een jaar later werden de tandartsen echter nog steeds niet betaald voor hun diensten. FOD Justitie wast de handen in onschuld en zegt dat het de experts niet kan betalen omdat de opdrachtgever, het Brussels gerecht, de factuur nog niet heeft overgemaakt. Per tandarts gaat het om gemiddeld om 6.000 euro. Volgens de tandartsen is dat geen onoverkomelijk bedrag maar illustreert het opnieuw op welke manier Justitie haar experts behandelt.