Taxibedrijven Zaventem beleven nog steeds moeilijke tijden door aanslag 22/03

"In het begin was er economische werkloosheid. We hadden ook weinig klanten. Pas nu is de financiële toestand aan het stabiliseren”, vertelt ons Thierry Willekens van het taxibedrijf Unitax Zaventem. Maar de taxisector haalt nog steeds zo’n 15% minder omzet in vergelijking met begin 2016.

En er zijn nogal wat taxibedrijven die ook klagen over de gebrekkige toegankelijkheid van Brussels Airport. “De kleine toegang tot de luchthaven blijft natuurlijk een probleem. Maar dat hebben we nu geëvalueerd met Brussels Airport. Er is nu een nieuwe aparte parking voor taxi's met een aparte ingang. Dus dat loopt nu ook wel vlotter", aldus Willekens.