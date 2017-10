Taxichauffeur forceert verkeerspoort in Vlezenbeek

In Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw heeft een Brusselse taxichauffeur een verkeerspoort geforceerd. Dat is een dynamische sluis die het sluipverkeer moet weren uit de smalle straatjes. Pech voor de chauffeur, want hij werd gefilmd door een bewakingscamera.

In Sint-Pieters-Leeuw zijn intussen 2 dynamische sluizen of verkeerspoorten in werking. Die moeten het sluipverkeer uit de kleine straatjes houden. Aan de verkeerspoort in deelgemeente Vlezenbeek liep het fout, toen een taxichauffeur uit Brussel blijkbaar geen zin had om om te rijden, waarop hij de poort forceerde.

Wat de chauffeur niet wist, is dat op de port een ANPR-camera is geïnstalleerd. Het was voor de politie dus een eenvoudige klus om de identiteit van de ongeduldige chauffeur te achterhalen. De man riskeert een GAS-boete van 350 euro en hij zal wellicht ook de herstelling van de poort moeten betalen.