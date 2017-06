TBC Post werft 900 personeelsleden aan

TBC Post langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is sinds 2013 de eerste en enige concurrent van Bpost. Tegen 2020 wil het bedrijf z'n marktaandeel verhogen tot 10 procent. Dat wil het doen door naast de post van bedrijven ook de post van gemeentebesturen te verdelen en door in te zetten op de markt van de aangetekende brieven. Momenteel heeft TBC Post 100 postbodes in dienst. Het is van plan er de komende jaren 700 extra aan te werven. Daarnaast zullen ook nog 200 personen aangeworven worden voor de sorteercentra en de ondersteunende diensten.