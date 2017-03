Tegen 121 km/u door bebouwde kom in Kapelle-op-den-Bos

De snelheidscontroles vonden plaats in de Merchtemsesteenweg en de Temsesteenweg in Meise, de Molenstraat in Kapelle-op-den-Bos en de Meerstraat in Londerzeel. In totaal werden 791 bestuurders geflitst. En sommige zaten ver boven de toegestane snelheid.

Zo scheurde een bestuurder tegen 121 km/u door de bebouwde kom in Kapelle-op-den-Bos. Op de Merchtemsesteenweg, waar een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u, werden ook 2 bestuurders geflitst die 129 en 126 km/u reden. 8 personen dreigen nu hun rijbewijs kwijt te spelen. “Deze resultaten sterken ons in de overtuiging dat snelheidscontroles meer dan ooit nodig zijn. Samen met de aanpak van alcohol in het verkeer zal de politiezone K-L-M ook in de toekomst maximaal investeren in de aanpak van gevaarlijk rijgedrag”, reageert commissaris Freddy Van Heymbeeck van de zone KLM.